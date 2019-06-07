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Коломойский должен вернуть 212 млрд - ПриватБанк
В такую сумму банк оценивает долг компаний, вероятно подконтрольных бывшему совладельцу финучреждения.
Подтвержденный аудитом долг, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским лиц и компаний, перед ПриватБанком составляет 212 млрд грн. Об этом сообщила в интервью НВ Бизнес заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.
Она отметила, что когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции.
"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн. 212 млрд из них подтвержденные аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", - сказала Пахачук.
Ранее аналитическая компания Atlantic Council опубликовала подробности иска ПриватБанка к экс-владельцам в США. Согласно их данным, Коломойского и Геннадия Боголюбово обвиняют в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Источник :https://korrespondent.net/
Теги: долг, ПриватБанк, Коломойский
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