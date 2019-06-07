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Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня

07.06.2019 16:20
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Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня

В партии "Слуга народа" заявили, что переносят съезд из-за того, что не успевают обработать анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. 
 Съезд политической партии "Слуга народа", который был запланирован на 8 июня, переносится на воскресенье, 9 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", – отметили в пресс-службе. 

"Слуга народа" проведет свой съезд в Национальном ботаническом саду имени Гришко. На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии на парламентские выборы в общемандатном и одномандатных округах

21 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 

27 мая партию "Слуга народа" возглавил советник Зеленского Разумков. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказывал, что для формирования списка "Слуги народа" будут использовать "нетрадиционную матрицу". 

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,2% респондентов, которые определились с выбором. 
Источник  : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, партия, Слуга народа
 
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