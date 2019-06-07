Пить станет невероятно дорого: в Украине хотят повысить минимальные цены на алкоголь

07.06.2019 08:20

В Министерстве экономического развития и торговли украинского государства предложили повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку на 10,7 процента, на коньяк – на 9,1 – 9,5 процента, а также на вино – на 7,4-10,2 процента. Как информирует replyua.net со ссылкой на «УНИАН», в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров Украины №957 отмечается, что нужно повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7 процента, виски, джин и ром – на 7,3 процента, на коньяк – на 9,1-9,5 процента, а на вино – на 7,4-10,2 процента.



В частности, отмечается, что необходимость повышения цен обусловлена ростом составляющих цены на алкоголь в результате подорожания компонентов производства: тары, спирта, энергоносителей, а также комплектующих. «Как следствие, на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке».



Также отмечается, что в качестве базы расчетов были использованы отчетные данные субъектов рынка алкогольных напитков, скорректированные с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции на минувший год. Как известно, последний раз минимальные цены на алкоголь в украинском государстве были повышены в 2018 году.