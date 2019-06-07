Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс

07.06.2019 21:40

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не согласен с заявлением нынешнего гаранта Конституции Владимира Зеленского о том, что Российская Федерация уже не контролирует боевиков на Донбассе, передает replyua.net. «Это совершенно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию», — сказал политик видеообращении в социальной сети Facebook.



В связи с этим Порошенко призвал украинскую разведку «проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил страны-агрессора».



«Россия держит под полным контролем все, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, пребывают российские военнослужащие, раздают российские паспорта. Хочу подчеркнуть, что и ответственность за смерть двух украинских героев и шестерых раненых лежит на России, а также приказ отдавали российские командиры», — заявил экс-президент.