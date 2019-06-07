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Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист

07.06.2019 17:20
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Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист

Богдан Кушнирук предупреждает о серьезных рисках такого шага, как снятие экономической блокады с ОРДЛО. По мнению экономиста, это может обернуться законной легализаций награбленного ранее в «народных республиках» имущества, в том числе, и находившегося прежде в государственной собственности, сообщает replyua.net со ссылкой на Главред.

Богдан Кушнирук напомнил, что решение об экономической блокаде ОРДЛО было принято после того, как власти самопровозглашенных республик «национализировали» предприятия, находящиеся на подконтрольной им территории - как государственные, так и частные. Порошенко был против введения блокады, однако в итоге ему все-таки пришлось пойти на такой шаг, ведь в Л/ДНР был осуществлен физический захват предприятий.

Если снять блокаду, но не вернуть при этом под контроль Украины захваченные предприятия, то это будет означать легализацию этой самой «национализации». Иными словами, Зеленский признает, что к самопровозглашенным республикам нет никаких претензий по данному вопросу, и оккупанты законно контролируют предприятия. По сути, президент тем самым сам под себя заложит бомбу, поскольку впоследствии за такое решение придется нести ответственность, возможно даже уголовную. Читайте также: У Рады были две весомые причины не отправлять в отставку руководителей Минобороны, СБУ и МИД - Загородний.



Теги: экономика, Донбасс, блокада, ОРДЛО
 
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