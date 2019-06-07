- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- «Досрочных выборов не будет»: война Рады и Зеленского достигла апогея, «обнулили окончательно»14:23
- Коломойский должен вернуть 212 млрд - ПриватБанк13:38
Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист
Богдан Кушнирук предупреждает о серьезных рисках такого шага, как снятие экономической блокады с ОРДЛО. По мнению экономиста, это может обернуться законной легализаций награбленного ранее в «народных республиках» имущества, в том числе, и находившегося прежде в государственной собственности, сообщает replyua.net со ссылкой на Главред.
Богдан Кушнирук напомнил, что решение об экономической блокаде ОРДЛО было принято после того, как власти самопровозглашенных республик «национализировали» предприятия, находящиеся на подконтрольной им территории - как государственные, так и частные. Порошенко был против введения блокады, однако в итоге ему все-таки пришлось пойти на такой шаг, ведь в Л/ДНР был осуществлен физический захват предприятий.
Если снять блокаду, но не вернуть при этом под контроль Украины захваченные предприятия, то это будет означать легализацию этой самой «национализации». Иными словами, Зеленский признает, что к самопровозглашенным республикам нет никаких претензий по данному вопросу, и оккупанты законно контролируют предприятия. По сути, президент тем самым сам под себя заложит бомбу, поскольку впоследствии за такое решение придется нести ответственность, возможно даже уголовную. Читайте также: У Рады были две весомые причины не отправлять в отставку руководителей Минобороны, СБУ и МИД - Загородний.
Теги: экономика, Донбасс, блокада, ОРДЛО
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение
- Советник Авакова выступает за экономическую блокаду оккупированного Донбасса
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- «Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро16:50
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия