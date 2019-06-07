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Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана

07.06.2019 18:00
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Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана

Первая пятерка списка для похода на внеочередные парламентские выборы от политической партии «Украинская стратегия Гройсмана» состоит из действующего премьер-министра Владимира Гройсмана, министра образования и науки Лилии Гриневич, министра Кабинета министров Александра Саенко, первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой и министра культуры Евгения Нищука. Как передает replyua.net, соответствующая информация была распространена на сегодняшнем съезде партии «Украинская стратегия Гройсмана» в Киеве.

Более того, в десятку вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7). В последний раз он баллотировался в горсовет в 2015 году от партии «Винницкая европейская стратегия». 

Также в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Виктор Еленский.




Теги: Донбасс, партия, Гройсман
 
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