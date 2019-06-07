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Суд вернул Оппоблоку госфинансирование

07.06.2019 19:03
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Суд вернул Оппоблоку госфинансирование

Оппоблок через суд вернул себе госфинансирование, которое было приостановлено решением НАПК.

Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока - теперь партии перечислят 15,5 млн гривен, которые она не получила в I квартале 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение о возобновлении госфинансирования принял судья Константин Пащенко.
В реестре опубликована только короткая версия судебного решения - мотивировочная часть, где должна быть изложена аргументация судьи, должна появиться позже.
 
Решение пока не вступило в силу: у сторон есть время на обжалование и апелляцию.


Теги: Донбасс, суд, Оппозиционный блок
 
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