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Суд вернул Оппоблоку госфинансирование
07.06.2019 19:03
Оппоблок через суд вернул себе госфинансирование, которое было приостановлено решением НАПК.
Окружной админсуд Киева отменил решение НАПК о приостановлении госфинансирования Оппоблока - теперь партии перечислят 15,5 млн гривен, которые она не получила в I квартале 2019 года. Об этом сообщается на сайте суда.
Решение о возобновлении госфинансирования принял судья Константин Пащенко.
В реестре опубликована только короткая версия судебного решения - мотивировочная часть, где должна быть изложена аргументация судьи, должна появиться позже.
Решение пока не вступило в силу: у сторон есть время на обжалование и апелляцию.
Теги: Донбасс, суд, Оппозиционный блок
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