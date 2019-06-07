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У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»

07.06.2019 07:05
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У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»

Действия Владимира Зеленского вывели из себя представителей Кремля. В России заговорили о том, каким хотят видеть украинского президента.

Свое недовольство заявлениями Зеленского высказала одиозный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандистского телеканала RT. Она назвала «неправильным сигналом» обращение нового президента Украины к США насчет поставок ВСУ новых систем вооружений.

«Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. Не только своим избирателям, но и людям на Донбассе, которым не дали проголосовать. Он должен посылать сигнал всем», — заявила она.

Захарова оказалась недовольна тем, какие «сигналы» Россия видит от Зеленского сейчас.

«Слова про поставки оружия… я не думаю, что это правильный сигнал. Раньше он использовал слово «мир» – вот это, с моей точки зрения, тот сигнал, который ему стоит послать», — подчеркнула она.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский попросил у США новое вооружение для украинской армии.

Об этом рассказал американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман, который лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, на встрече Владимир Зеленский отметил, что украинская армия нуждается в новом вооружении.

«Он откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях», — заявил сенатор.

Как рассказывает Роберт Портман, на встрече в Киеве президент Владимир Зеленский поднимал и тему влияния российской пропаганды вдоль украинско-российской границы. Также они обсуждали усилия, которые предпринимают российские оккупанты для блокирования сигналов украинских электронных СМИ с целью внесения вражды между жителями Донбасса и остальной страной.

«Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей», — подчеркнул он.

Источник : https://politeka.net 

 
 
 
 
 
 
 


Теги: Донбасс, Путин, Зеленский
 
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