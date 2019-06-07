"У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины

07.06.2019 09:40

​Экс-юрист украинского бизнесмена Игоря Коломойского и мэр Днепра Борис Филатов считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский самостоятелен и неподконтролен олигарху. Так, в интервью "Настоящему времени" мэр Днепра Борис Филатов выразил свое мнение, в котором говорится о том, что Зеленский неподконтролен Коломойскому. Информацию передает https://dialektika.com.ua/news . "Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь", - заявил Филатов. При этом он отметил, что нельзя отрицать то, что у Зеленского и Коломойского были совместные бизнес-проекты. Однако мэр Днепра уверен, что президент Украины неподконтролен олигарху.



