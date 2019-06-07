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У Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе

07.06.2019 13:00
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У Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе

Владимир Зеленский на следующей неделе внесет в парламент представление на увольнение Юрия Луценко. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
 
По его словам, на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.
 
"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал представитель президента в парламенте.
 
По его словам, кроме представление на увольнение главы ГПУ будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
 
"Это три представления, в которых нам отказали", - отметил Стефанчук.

Речь идет о главе СБУ Василии Грицаке, министре иностранных дел Павле Климкине и главе Минобороны Степане Полтораке. Их отставку Рада провалила вчера, 6 июня

Источник : https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Луценко, увольнение, Верховная Рада, Зеленский
 
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