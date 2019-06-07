Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов

07.06.2019 07:21

Украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании.

Референдум на референдуме. Со стартом президентской кампании украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании. С начала года политики говорили и о плебисците по вступлению в НАТО и о референдуме по переговорам с Россией о мире.

Также продолжаются дискуссии вокруг необходимости референдумов по легализации медицинской марихуаны.

И эти инициативы эксперты, опрошенные "Сегодня", сокрушительно раскритиковали. Лишь к идее провести референдум о продаже земли отнеслись положительно. Мол, это одно из важнейших стратегических вопросов для государства.