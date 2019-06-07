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"Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию

07.06.2019 20:20
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"Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию

Компания IPC Business UG готова совместно с "Укрзализныцей" организовать регулярный контейнерный поезд.

После того, как стало известно о намерении "Укрзализныци" запустить в июле контейнерный поезд между Украиной и Молдовой, руководство украинской железнодорожной компании достигло предварительной договоренности об организации аналогичного поезда в немецкий Лейпциг.

Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов после переговоров, которые проходившей в Мюнхене на полях выставки Transport Logistic 2019.

"Укрзализныця" зарекомендовала себя как надежный партнер по перевозкам, как результат, наблюдаем большой интерес к себе со стороны европейских перевозчиков и интермодальных операторов по созданию регулярных контейнерных поездов в Европу. Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", – рассказал он.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Германия, поезд, Укрзализниця
 
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