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В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина с Зеленским

07.06.2019 13:23
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В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина с Зеленским

Власти РФ пока нет планируют встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что, говорить о контактах Путина и Зеленского можно будет только после того, как в Кремле сформируется понимание позиции Украины по Минским договоренностям. В то же время, комментируя предложение украинского лидера о расширении «нормандского формата», Песков заявил, что все участники формата, якобы не видят в этом целесообразности:

«Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей».

Также, по его словам, в условиях «такой низкой эффективности» вряд ли возможно говорить о расширении.

Источник ;https://donpress.com/news



Теги: Путин, встреча, Кремль, возможности, Зеленский
 
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