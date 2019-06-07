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В Кремле прокомментировали возможность скорой встречи Путина с Зеленским
Власти РФ пока нет планируют встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он уточнил, что, говорить о контактах Путина и Зеленского можно будет только после того, как в Кремле сформируется понимание позиции Украины по Минским договоренностям. В то же время, комментируя предложение украинского лидера о расширении «нормандского формата», Песков заявил, что все участники формата, якобы не видят в этом целесообразности:
«Пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением Минских договоренностей».
Также, по его словам, в условиях «такой низкой эффективности» вряд ли возможно говорить о расширении.
Источник ;https://donpress.com/news
Теги: Путин, встреча, Кремль, возможности, Зеленский
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