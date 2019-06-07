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В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

07.06.2019 08:02
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В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

При этом в РФ заявили, что не могут принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.



Теги: Донбасс, газ, транзит
 
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