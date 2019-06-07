В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

07.06.2019 08:02

При этом в РФ заявили, что не могут принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.