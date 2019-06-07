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В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов
В Украине в мае произошел рост цен на 70% социальных продуктов.
"Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%", – сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает Обозреватель.
ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:
Морковь – на 14,4%
Яблоки – на 13,9%
Свекла – на 9,1%
Картофель – на 7,7%
Ячневая крупа – на 4,2%.
Кроме того, пшенная крупа выросла в цене на 3,9%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,2%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта и ржаной хлеб – на 1,1%, рыба мороженая – на 1%, батон – на 0,9%.
В то же время куриное филе подорожало на 0,8%, свинина и манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куриная тушка, вареная колбаса и сливочное масло – на 0,3%, макароны, мука, молоко и сахар – на 0,2%.
Теги: Украина, Донбасс, продукты
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