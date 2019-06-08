- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом12:09
- ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу22:42
- «Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского22:17
- Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс21:40
- Боевики опять обстреляли украинских военных: ранены еще 3 человека21:00
- «Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским20:40
- "Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию20:20
- Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих20:02
- Разведка должна пояснить Зеленскому ситуацию на Донбассе, — Порошенко19:20
- Суд вернул Оппоблоку госфинансирование19:03
Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом
Начальник управления по вопросам АР Крым и города Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Сергей Мокренюк сообщали, что дети до 16 лет смогут не ждать получения украинского паспорта месяц, при этом находиться на территории материковой Украины.
Об этом пишет Громадськє.
«Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, часто не имеют документов, подтверждающих их принадлежность к гражданству, то есть паспортов гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Чем моложе человек, тем меньше опций. Мы прекрасно понимаем, что для нас важнее, ответственность нашего государства — дети. Где бы они ни находились, это наши дети. Мы отвечаем за то, что происходит, несмотря на то, что они на временно оккупированной территории. Они находятся реально не в пределах возможностей нашей страны, но мы должны создавать условия, чтобы больше людей имело возможность активизировать свою связь с государством и получить документ, свидетельствующий о принадлежности к гражданству Украины», — заявил Мокренюк.
По его словам, если ребенок имеет свидетельство о рождении, то отец, мать или уполномоченное лицо при пересечении КПВВ с Крымом заявляют, что цель поездки — получение паспорта.
После пересечения КПВВ они обращаются в любой орган миграционной службы, центр предоставления административных услуг, сдают документы для получения паспорта гражданина Украины, этот орган выдает справку о том, что документы сданы.
«На основании этой справки ребенок вместе с этим человеком возвращается совершенно спокойно назад в дом и ждет, отслеживает через интернет, когда его паспорт будет изготовлен. На основании этой справки человек приезжает, обращается и получает паспорт», — завил чиновник.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, дети, граница, паспорт, КПВВ
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными
- Волох: "Путина сейчас может спасти только короткая победоносная война, но ВСУ ему этого уже не позволят"
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов
- Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется
- Отказаться от российского паспорта в Крыму стоит 500 гривен
- Российские паспортисты считают Острова Кука частью Крыма
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»10:32
- Кремль урезал финансирование "ДНР", и Пушилин пошел в народ с протянутой рукой - жители "республики" в ярости10:09
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия09:51
- В Донецке горел 9-этажный жилой дом09:28
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»09:08
- Горловка попала под обстрел12:31
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом12:09
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»10:32
- Кремль урезал финансирование "ДНР", и Пушилин пошел в народ с протянутой рукой - жители "республики" в ярости10:09
- Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия09:51
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия