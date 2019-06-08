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«Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
Накануне суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против Петра Порошенко, Владимира Гройсмана и Виктора Шокина.
Фигурантов дела подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением в отношении нардепа Игоря Мосийчука, пишет from-ua.
«Не забывайте и о главном мародера Киева — Виталия Кличко, который является главой партии УДАР. Этот вор еще хочет топать в Раду и «представлять народ Украины», «Поставьте Саакашвили генеральным прокурором, и все эти твари будут сидеть», «Интересно, а к Кличко приедут? Или уже он не является фигурантом дела об украденных миллиардов гривен из наших бюджетов?», — подчеркнули украинцы.
«Этих аферистов и наперсточников давно пора закрыто и тогда все успокоятся! Безнаказанным зло растет! Грабить государство и еще во время войны и при этом представлять что мы идем в Европу!», «Этих ригошоколадних мафиози, годами грабят Украина, давно надо было бы изолировать без суда и следствия. Это — нелюди, воры, лжецы и аферисты», — добавили люди.
«На этих ублюдков могут подействовать только радикальные меры такие как предпринимает Лукашенко и Кин Чин Ын. Вот пару показательных действий и все…и поверьте больше никто и не подумает сделать лишний шаг в сторону коррупции», — предложил один из пользователей.
Новый закон от команды президента Владимира Зеленского может раз и навсегда положить конец депутатскому беспределу в Верховной Раде.
Инициативу предложила блогер Елизавета Богуцкая.
Она пишет, что заметила в ленте новостей публикацию народного депутата Владимира Парасюка, который показал своих коллег в сессионном зале Верховной Рады. Как заметил политик, на табло указано 350 человек, но в действительности на своих местах сидит около 30 парламентариев. Тем временем, они регулярно проваливают голосования за важные законопроекты, ссылаясь на нехватку голосов:
«Честно говоря, я насчитала максимум 10. Рада «работает». Трудится! Принимает законы. Вернее, не принимает. Говорит, что не хватает голосов. Неужели?», — возмутилась Елизавета Богуцкая. Он напомнила, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» призвала украинцев предлагать законопроекты. Пользуясь случаем, блогер решила предложить свою реформу законодательной власти:
«Вот мой: В выборный период, не зависимо от того, срочные выборы, или «до-«, Верховная Рада обязана работать в обычном рабочем режиме. Депутаты, которые за счет рабочего времени занимаются своими предвыборными кампаниями, снимаются с выборов с запретом избираться в течение 10 лет. Если они избираются по партийным спискам — снимается с выборов партия. Кроме того, в кассу ВР должна быть возвращена вся зарплата, включая дополнительные выплаты вместе с компенсацией проездов и жилья, за весь период отсутствия на рабочем месте без уважительных причин. Выборы уважительной причиной не являются», — подчеркнула она напоследок.
Теги: Донбасс, Порошенко, Гройсман, Зеленский
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