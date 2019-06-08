- Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал21:41
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место21:24
- Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»20:50
- Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне 19:11
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- «Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства18:08
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Пенсии в Украине пересчитают в июле13:08
«Не было никакой Украины и украинцев»: Путин отличился громким заявлением в адрес нашего государства
На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отличился громким высказыванием в адрес Украины, заявив, что наше государство сформировалось «на краю Российской империи», передает replyua.net. Кроме этого, как считает глава Кремля, украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом, однако «оснований для государственного объединения нет».
«В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина – у края, на краю империи все это формировалось», – утверждает российский глава. «Близость [Украины] к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного», – добавил Путин.
Глава Кремля также заявил, что якобы перед Первой мировой войной некоторые страны, которые планировали воевать с Россией, начали развивать идею украинской идентичности, «расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать». «Ну эту идею подхватывали, развивали... То же самое с Беларусью», – сказал президент страны-агрессора.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, заявление
- Над Путиным жестко посмеялись в кулуарах МВФ, - банкир
- Путин уверяет, что очень хочет выполнения минских соглашений. И ждет помощи от США
- Война будет продолжаться: что Путин заявил об Украине на саммите G20
- Позорный провал Кремля дает Украине преимущества в отношениях с Турцией
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Тымчук назвал область Украины, которую может попытаться захватить Путин. ВИДЕО
- Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал21:41
- В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин21:07
- Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы20:25
- Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя20:11
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"19:52
- Неля Штепа, звавшая Путина на Донбасс, собралась в Раду вместе с Медведчуком и Бойко18:48
- Боевики «ДНР» в районе Енакиево используют установки РЭБ18:31
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал21:41
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место21:24
- В Мариуполе неизвестными «оскорблены» автомобиль и продуктовый магазин21:07
- Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»20:50
- Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы20:25
- Гибель бойцов "Азова" на Донбассе: в штабе раскрыли важные детали боя20:11
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"19:52
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины
- Люди на блокпосту «ДНР» кричат «Ганьба!», за это им угрожают запретом выезда
- У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»
- Очередной бунт в колонии: эстафету переняли заключенные на Днепропетровщине