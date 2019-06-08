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Пенсии в Украине пересчитают в июле

08.06.2019 13:08
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Пенсии в Украине пересчитают в июле

В Украине с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, а вместе с этим повысят минимальную пенсию до 1564 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд, передает donpress.com.

В связи с этим максимальная пенсия составит 15,6 тыс. гривен, а минимальная пенсия вырастет из 1497 до 1564 гривен. Таким образом надбавка составит 67 гривен.
Также, для пенсионеров с минимальной пенсией и имеющих полный стаж, есть право на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.
Максимальная пенсия увеличится с 14 970 до 15 640 гривен. То есть украинцы с максимальными пенсиями получат надбавку в 670 грн.



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, перерасчет, прожиточный минимум, надбавка, стаж, пенсии
 
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