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Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»
08.06.2019 20:50
Отметим сразу же, что «сюрпризы» — не из приятных.
Так завтра, и даже уже частично сегодня – ночью – Украину накроют дожди и сильный ветер. Синоптики предупредили о возможных бурях – будут грозы, град, шквалы.
Словом, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение, передает Политека.
«9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/ с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Специалисты отметили, что традиционно для июня дожди могут чередоваться с палящим солнцем, характерные удушье, головокружение – прилагаются.
Теги: Донбасс, штормовое предупреждение, град, гроза, прогноз погоды
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