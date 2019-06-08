Погода в Украине покажет характер: объявлено штормовое предупреждение, «будет все»

08.06.2019 20:50

Отметим сразу же, что «сюрпризы» — не из приятных.

Так завтра, и даже уже частично сегодня – ночью – Украину накроют дожди и сильный ветер. Синоптики предупредили о возможных бурях – будут грозы, град, шквалы.

Словом, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение, передает Политека.

«9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/ с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Специалисты отметили, что традиционно для июня дожди могут чередоваться с палящим солнцем, характерные удушье, головокружение – прилагаются.