Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне

08.06.2019 19:11

В Херсоне вечером 7 июня, на улице Ильи Кулика сотрудник полиции на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, полицейский сам сообщил об инциденте.

«Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть», — рассказали в полиции.

Пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что «угрозы их жизни нет».

Алкотестер «Драгер» в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил.

Проводится служебное расследование.

По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.