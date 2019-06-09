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Чего ждать от цен на продукты в июне
Овощи "борщевого набора" в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом – с 70 грн до 87,3 грн. Однако с началом лета и стартом сбора урожая, должна начаться противоположная тенденция.
По мнению экспертов, в июне нас ждут дешевые "витамины" и дорогая курятина.
"Борщевой набор" подешевеет на 30%, уже активно начала поступать на рынок продукция, выращенная на открытом грунте. Традиционно летом все резко дешевеет", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает segodnya.ua.
По его словам, также ожидается традиционное удешевление ягод.
"Мы уже увидели клубнику из восточных областей Украины, из Херсонской области... В самый пик сезона самая дешевая цена будет 55 – 60 грн за кг. К тому же уже есть херсонская черешня и черешня из Запорожья. На начало этого года была черешня с Закарпатья по 135 грн за кг. Уже сегодня в Киеве можно найти за 80 – 90 грн за кг, а будет и 60 – 70 грн", – уверен Пендзин.
Как отметила руководительница департамента аналитики на оптовом рынке "Шувар" Татьяна Гетьман, поскольку ягода не хранится долго, производители стараются ее распродать как можно быстрее, поэтому и снижается цена – даже вопреки погодным условиям этой весной.
"Черешня наполнена водой, трескается. Но начало июня – это тот период, когда очень резко падают цены на клубнику и на черешню. Это в любой год, даже неурожайный, поскольку этот период – пик сбора урожая... Но средняя цена выше, чем в прошлом году, поскольку качественной ягоды мало и она дороже чем годом ранее. А некачественная ягода продается в ту же цену, что и в прошлом году", – сказала Гетьман.
Вместе с тем, ожидать падения цен на мясо не стоит, предупреждает экспертка.
"У нас свинина и так дешевая. Потому что, по большому счету, полностью обрезан экспорт свинины, в связи с африканской чумой свиней. Поэтому все, что производим, употребляем", – объяснил Пендзин.
По тем же причинам не будет меняться стоимость сырого молока. Не упадет цена и на курятину, дополняет Пендзин.
"Курятина напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она преимущественно идет на экспорт и мало остается в Украине. Если есть проблемы в Европе по нашему экспорту, то у нас курятина дешевеет. А если там нет проблем, у нас полностью европейская цена, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом – оно дороже, чем в Испании", – отметил Пендзин.
Теги: Украина, Донбасс, цена, Европа, рынок, мясо, овощи, ягоды, продукты
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