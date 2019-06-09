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Гороскоп на 9 июня: Ракам нужно строить планы, а Весам пора перестать думать о прошлом
Сейчас контрастные волны могут влиять на многие знаки Зодиака. Хотите знать, что вас ждет 9 июня?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет прибыль, кто будет нарываться на конфликт, а кому нужно заняться бытом.
Овен
Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.
Телец
Вы словно специально делаете все так, чтобы окружающие на вас сердились. Даже пытаетесь нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Тельцы в этот период - настоящие энергетические вампиры.
Близнецы
Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.
Рак
Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.
Лев
Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.
Дева
Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.
Весы
Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.
Скорпион
Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.
Стрелец
Знакомства будут полезными, если вы покажете себя с лучшей стороны. Больше интересуйтесь делами своих близких, им нужно ваше внимание. Сейчас родным может показаться, что работа для вас на первом месте. Покажите им, что они ошибаются.
Козерог
Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.
Водолей
Люди, которые уже вмешивались в ваши дела, снова дадут о себе знать. Вам придется перетерпеть неприятные разговоры, но лучше держать себя в руках и не взрываться. Скандал не поможет ничего решить, не провоцируйте его и поберегите свои нервы.
Рыбы
Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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