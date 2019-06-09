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Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа

09.06.2019 15:48
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Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа

9 июня в ботсаду Киева состоялся съезда партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

В ходе мероприятия начали называть партийный список, в который войдут 225 кандидатов. Что касается мажоритарщиков, то их имена будут представлены отдельно, сообщила корреспондент "Апострофа" Марина Шашкова.

На данный момент известна первая десятка кандидатов в народные депутаты Украины:

1 Дмитрий Разумков
2 Руслан Стефанчук
3 Ирина Венедиктова
4 Давид Арахамия
5 Галина Янченко
6 Михаил Федоров
7 Александр Корниенко
8 Светлана Красносельская
9 Александр Ткаченко
10 Жан Беленюк

Список обновлятеся...



Теги: Украина, Донбасс, партия, список, съезд, Верховная Рада, депутаты, кандидаты, Слуга народа, Зеленский
 
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