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Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
Министерство здравоохранения задумало ввести более жесткие правила для медицинского осмотра украинцев, которые желают сесть за руль. Ведомство представило документ на официальном сайте, пишет Политека.
Согласно законопроекту, практически всем людям с серьезными заболеваниями запретят ездить на машинах. В запретный список попали такие недуги, как сколиоз, геморрой или гипертония. Сложно найти абсолютно здорового человека. Поэтому новые требования могут испортить жизнь миллионам украинцев. Среди других медицинских противопоказаний упоминаются: плохой слух, грыжа, шрамы, воспаление слезного мешка, проблемы с сердцем и сосудами, давление, эндокринные нарушения, доброкачественные опухоли.
А если водитель страдает от глаукомы или болезней сердечно-сосудистой системы – медицинский осмотр потребуют проходить каждый год. Кроме того, граждан Украины, которые уже получили водительские права, обяжут проходить повторный медицинский осмотр каждые десять лет или заменять удостоверение.
Представители Минздрава уверяют, в некоторых из случаев вопрос о выдаче водительских прав при определенных состояниях будет решаться «в индивидуальном порядке». Вероятно, чиновники допускают возможность персональных исключений. На данный момент в Украине уже имеется приказ, который запрещает садиться за руль при определенных проблемах со здоровьем, однако он не содержит полного перечня патологий.
А с 2022 года правительство возобновляет обязательный техосмотр автомобилей для украинцев. Такие меры принимаются в связи с Директивой Евросоюза. В 2011 году в Украине отменили обязательный техосмотр личных машин, но через 3 года процедуру снова заставят проходить всех без исключения.
Согласно документу, первый техосмотр личного автомобиля с 2022-го будет необходимо провести спустя четыре года после первой регистрации, а после этого проходить каждые два года. Такси и коммерческий транспорт придется осматривать ежегодно с момента первой регистрации. Следить за своевременным прохождением осмотра будут полицейские. А вот проводить их смогут коммерческие станции.
Теги: Украина, Донбасс, закон, водитель, запрет
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