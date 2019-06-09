- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- В Сети появилась полная программа партии Зеленского20:38
- Возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества19:40
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона19:13
- Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске18:15
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен16:51
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа15:48
- Пушилин осмелел и заговорил о встрече с Зеленским: что стало известно12:53
- Чего ждать от цен на продукты в июне09:08
Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске
Актуализация темы Минских переговоров по Донбассу более интересна, чем символический визит президента Украины Владимира Зеленского в Европейский Союз, и сделанные в Брюсселе его заявления. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник, пишут Донецкие новости.
«Я считаю, что появилась перспектива для мирного именно политического урегулирования конфликта на Донбассе. Да, пока эта перспектива достаточно хрупкая, но, скорее всего, после приезда министров иностранных дел Германии и Франции в Украину, между Украиной и западными партнерами согласован новый и действительно общий подход по реализации политической части Минских соглашений. Под эту перспективу вернулся Кучма», – сказал он.
По его мнению, возвращение второго президента Украины в Трехстороннюю контактную группу говорит о том, что он вернулся не для «политических поражений», а ради перспективы урегулировать ситуацию на Донбассе.
«По тем слухам, которые ко мне доходят по части новых возможностей о мирном урегулировании, фактически мы будем иметь план Зеленского или реинкарнацию формулы Штайнмайера-Эро, которая будет предусматривать параллелизацию всех процессов, когда одновременно будут делаться для двух сторон одинаково неудобные вещи», – считает Бортник.
Он привел пример с инициативой отмены экономической блокады Донбасса и возвращением собственникам «национализированных» в «Л-ДНР» предприятий, а также предположил, что в день проведения местных выборов на Донбассе Украина вернет себе контроль неконтролируемый участок границы с РФ. «Максимальная параллелизация этих процессов заложена в суть возможного нового плана», – отметил политолог.
Теги: Донбасс, переговоры, возвращение, Минские договоренности
- Порошенко открестился от Минска-3 (ВИДЕО)
- "Жара" в АТО - игра со стороны Москвы?
- "Военной мощи у Донецка достаточно, чтобы бравировать и разговаривать с позиции силы", - Рубан
- Свершилось! В Минске подписали важнейшее соглашение по Донбассу
- Что подписали в Минске: новые подробности очередного договора по Донбассу
- Сергей Лёвочкин ожидает в следующем парламенте коалицию, которая восстановит мир
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»17:49
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности17:32
- Боевики «ДНР» минируют поля и дороги противотанковыми минами в районе н.п. Лозовое17:09
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов16:32
- «Опустили уже, дальше некуда»: жители ОРДО возмущены условиями пропуска в Седово16:10
- Пушилин назвал условия снятия экономической блокады Донбасса15:12
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети14:51
- «В ближайшее время»: Пушилин назвал срок выдачи первых паспортов РФ14:32
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- В Сети появилась полная программа партии Зеленского20:38
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- Возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества19:40
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона19:13
- Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня18:45
- Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске18:15
- В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»17:49
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня18:45
- Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске18:15
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Важные приметы: подаренный крестик может убить19:35
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду