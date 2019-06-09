Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен

09.06.2019 16:51

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре помиловать подозреваемого в госизмене Кирилла Вышинского. Готовится обмен пленными.

Инсайдом о закулисных договоренностях Киева и Москвы поделился в Telegram пророссийский канал "Легитимный", передает "Диалог.UA".

В СМИ просочилась новость о том, что Зеленский помиловал работавшего на Москву шпиона Вячеслава Высоцкого. Вскоре президент отпустит из тюрьмы еще одного агента Кремля, уверяет "Легитимный". Это подготовка к обмену пленными с РФ, о котором ходят настойчивые слухи. "Наш источник сообщает, что могут поменять - помиловать или даже снять все обвинения с украинского журналиста РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского. Именно его кандидатуру обсуждают", - сообщил Telegram-канал. Он уточнил, что в итоге Вышинский не только окажется на свободе, но даже и сможет принять участие в грядущих парламентских выборах в Украине. В качестве ответного жеста, по данным источника, Киев хочет освобождения 24 пленных моряков ВМС Украины. "Идут торги", - заверил "Легитимный".

Каких-либо подтверждений данной информации нет. Больше всего в слухах смущает обмен Вышинского на моряков. Дело в том, что Международный трибунал ООН приказал РФ немедленно освободить военных. Отказ выполнить это решение будет иметь для Москвы тяжелые последствия. По сути, для Украине нет необходимости давать РФ что-то взамен.