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5 партій, які мають всі шанси пройти до Ради: опитування КМІС
Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки, яке продемонструвало електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради.
Згідно з даними опитування, серед тих респондентів, хто збирається голосувати, 34.4% планують віддати голоси за партію «Слуга народу». 8,4% готові підтримати політсилу «Опозиційна платформа – «За життя», у той час як за «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проголосували б 5,8%.
На четвертому місці у рейтингу Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з 5,5% підтримки, а на п’ятому - партія «Голос» (4%).
Далі у рейтингу ми можемо побачити такі політичні сили: «Сила і Честь», Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», «Громадянська позиція» та «Опозиційний блок - Партія миру та розвитку».
Спеціалісти КМІС також публікують дані опитування серед тих, хто визначився з партією. Згідно з результатами, зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 5 партій:
48,5% проголосували б за партію «Слуга народу»,
11,8% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
8,1% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
7,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
5,6% – за партію «Голос».
Опитування проводилося з 26 травня по 7 червня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, партия, Верховная Рада
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