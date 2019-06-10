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Дожди, грозы и жара: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
В Украине на этой неделе синоптики прогнозируют жару до +34, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в Украине 10 июня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В восточной части без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5−10 м/с, в Приазовье местами порывы ветра 15−20 м/с.
Температура ночью 14−19°, на побережье морей до 22°; днем 26−31°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32−34°, в Карпатах ночью 10−15°, днем 13−18°».
В Киеве 10 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 17−19°, днем 28−30°.
11−12 июня в западных, северных, Винницкой, 11 июня и Черкасской и Полтавской областях ожидается кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5−10 м/с.
Температура ночью 16−21°; днем 28−33°, в восточных, Днепропетровской и Полтавской областях температура воздуха прогреется до 35°.
В Киеве 11−12 июня ожидается кратковременный дождь и грозы. Температура ночью 16−21°, днем 28−33°.
13−14 июня синоптики обещают жаркую погоду без осадков. Кратковременный дождь и грозы пройдут в западных областях и в Крыму.
Температура ночью 15−21°, днем 28−34°.
В Киеве 13 — 14 июня жарко, без осадков. Температура ночью 15−20°, днем 28−33°.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, погода, дождь, жара
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