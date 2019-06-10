- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов18:45
- Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно18:14
«Друг» Порошенко – Онищенко возвращается в Украину, чтобы попасть в Раду
Вчера, 9 июня стало известно о намерении беглого народного депутата ВРУ Александра Онищенко возвратиться на территорию украинского государства, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Лига.нет».
Онищенко заявил: «Я иду по девяносто третьему округу, то есть Киевской области». Для осуществления своих намерений беглый депутат хочет вернуться в Украину уже в ближайшее время, чтобы подать документы в Центральную избирательную комиссию. Ранее Александр Онищенко озвучил заявление, что он готов вернуться в украинское государство, чтобы принять участие в судебном процессе, а также он заявлял, что рассматривает вариант участия в выборах в Верховную Раду Украины. Согласно его словам, он также хочет через суд добиться преследования бывшего президента украинского государства Петра Порошенко. Причиной тому, по его словам, являются коррупционные схемы.
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Порошенко
- Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО
- Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- «Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО11:46
- Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины 11:30
- Война на Донбассе: боевики всё чаще применяют запрещенную артиллерию и минометы10:30
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник18:30
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- Названы последствия регулярного употребления кофе14:48
- Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару11:00
- Планеты будут крайне непредсказуемыми: гороскоп с 10 по 16 июня09:18
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали