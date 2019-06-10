- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов18:45
- Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно18:14
Еще один шоумен и телеведущий собрался в политику: о ком идет речь
Известный украинский шоумен и телеведущий Александр Скичко намерен баллотироваться на выборы в Верховную Раду по 197 округу в Черкасской области. Как передает replyua.net, об этом сообщает интернет-издание «Апостроф» сославшись на собственные источники.
Также известно, что свою предвыборную кампанию Скичко будет организовывать кампанию под брендом партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Впрочем, точного ответа Скичко на вопрос «Апострофа» о планах баллотироваться в парламент не дал, хотя телеведущий присутствовал на состоявшемся в воскресение съезде партии «Слуга народа». Более того, ранее Скичко планировали выдвигать по 200 округу, в котором выдвигается нардеп Антон Яценко, представитель депутатской группы «Видродження», которого считают приближенным Игоря Коломойского, но позже округ поменяли.
Нужно отметить, что Скичко женат на известной бизнесвумен Елизавете Юрушевой, отец которой является владельцем отеля премиум класса - InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Теги: политика, Донбасс, шоумен, Верховная Рада
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- «Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО11:46
- Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины 11:30
- Война на Донбассе: боевики всё чаще применяют запрещенную артиллерию и минометы10:30
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник18:30
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- Названы последствия регулярного употребления кофе14:48
- Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару11:00
- Планеты будут крайне непредсказуемыми: гороскоп с 10 по 16 июня09:18
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали