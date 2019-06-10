Курс гривны меняется на глазах: какую валюту покупать

10.06.2019 11:15

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 июня, передает Гордон.

Курс гривны к доллару укрепился на 20 копеек: с 26,80 грн/$ до 26,60 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на 21 копейку: с 30,19 грн/€ до 29,98 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки: с 4,11 грн/10 руб. до 4,09 грн/10 руб.

Источник: https://from-ua.com