На пляжах Одесской области вода стала зелёной

10.06.2019 13:01

Пользователи соцсетей на своих страницах публикуют фотографии, сделанные на пляжах Одесской области. Как информирует replyua.net со ссылкой на BBC Украина, на многих пляжах Одессы и области вода приобрела зелёный цвет. Дело в том, что в Черном море активно размножаются микроорганизмы цианобактерий Nodularia spumigena.



И если абсолютно безопасным считается купание в зелёной воде, когда она цветет, то на этот раз дело серьёзное. Микроорганизмы, обнаруженные в море, выделяют ядовитые вещества. Специалисты пишут, что эти микроорганизмы появляются на пляжах Одесской области очень редко. На цветение воды влияют загрязнение и уровень солености. Ситуацию прокомментировал биолог Владислав Балинский. «Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливней», - отметил эксперт.



Официального запрета на купание на пляжах Одесской области пока нет, однако специалисты всё-таки нерекомендуют отдыхающим купаться в такой воде. Высокое содержание микроорганизмов может спровоцировать аллергическую реакцию.



Напомним, что скоро все пляжи Одессы сдадут в аренду.