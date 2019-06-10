«Остается молиться»: на Харьковщине атаковали пассажирский поезд

10.06.2019 17:45

На Харьковщине забросали камнями вагоны пассажирского поезда

Инцидент произошел в половине первого ночи 9 июня. Как сообщают в группе «Харьков 1654», все случилось на станции «Ганивка» в момент отправки поезда «Харьков-Херсон».

«Какие-то отморозки начали кидать булыжники по вагону. Разбили окно. Женщине в сантиметре от головы пролетел камень, лежала вся в стеклянных осколках. Переселить некуда. Соседние окна тоже поразбивали», – пишут очевидцы.

В конце поста автор интересуется, что делать в таких случаях.

К публикации прикреплены снимки, на которых виден масштаб содеянного.

В комментариях пользователи советуют обращаться с заявлением к начальнику поезда, а также уведомлять полицию. Но нашлось немало и тех, кто разразился ругательствами в сторону неизвестных хулиганов.

«Молиться. Потому как на полицию надежды нет», «Стоп-кран и полиция! А что тут делать?!», «А штабной вагон? Что начальник поезда говорит? Позвоните на горячую линию Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia», «Ужас. Для начала нужно вызвать начальника поезда и составить акт-протокол в 2х экземплярах. А дальше уже звонить на горячую линию и жаловаться. Билет сохраните», «Местные, наверняка, знают, кто это делает…. не оставлять без внимания местной полиции!», – пишут пользователи.

Источник: https://kharkov.politeka.net