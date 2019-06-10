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Партия Зеленского раскрыла свое настоящее лицо, терять нечего: «Надежда только на…»
Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» показала украинцам свое истинное лицо
9 июня организация во главе с Дмитрием Разумковым провела партийный съезд, на котором объявила первую двадцатку своих членов. Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Facebook прокомментировал состав партии.
Эксперт обратил внимание, что в партийных списках нет представителей прошлой власти. По его мнению, это свидетельствует в пользу перезагрузки Верховной Рады. При этом новая политическая сила будет рассчитывать только на свои способности:
«Съезд показал, партия «Слуга народа» надеется лишь на себя.
Креативненько, ненавязчиво и в короткое время руководство партии подтвердило, что во всем и всегда они будут надеяться только на свою силу. Бог в помощь!».
Александр Гончаров предупредил, что «Слуге народа» нужно быть готовой к серьезным испытаниям. Однако у новой партии уже есть очевидное преимущество, недоступное их конкурентам:
«Как известно, борьбу может выдержать тот, кто готов потерять. Ну, а этим «слугам» и вовсе терять нечего в сравнении с наследством местных олигархов и вскормленных ими политических лидеров. Поэтому безо всякой нужды ребята будут креативить, экспериментировать и затем задорно оправдываться за допущенные ошибки и просчеты Думаю, самое трудное для них сейчас – это понять, в чем состоит их долг перед избирателями; когда поймут — выполнить его будет значительно легче».
Съезд устроили в киевском Ботаническом саду имени Гришко. Еще до начала съезда Зеленский пообещал, что представители партии назовут список из 100 фамилий. Эти люди присоеденились к команде Владимира Зеленского и будут баллотироваться в Верховную Раду по спискам политсилы и по мажоритарным округам. Зеленский уточнил, что это эксперты в разных сферах, представители разных регионов, люди, попавшие в список через интернет-отбор. Владимир Зеленский предположил, что список всем понравится.
Так в десятку вошли лидер партии Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, представитель президента в ВР, Ирина Венедиктова, эксперт судебной системы, предприниматель Давид Арахамия, антикоррупционный эксперт Галина Янченко, Михаил Федеров, руководитель диджитал направления партии, советник президента, Александр Корниенко, руководитель предвыборного штаба, Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому законодательству, Александр Ткаченко, гендиректор телеканала «1+1», а также известный борец Жан Беленюк.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа, Зеленский
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