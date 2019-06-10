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Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»
После обнародования хотя бы десятки фамилий из списков все партииначали открытую игру
Об этом в видео-интервью Politeka рассказала политический аналитик, кандидат философских наук Александра Решмедилова.
По его словам, буквально несколько фамилий из каждого списка каждой партии сразу позволяют оценить, по какому принципу формировался список, какая расстановка сил, кто кем усилился, кто кем ослаб и кто какие квоты получил. Для примера можно рассмотреть Юлию Тимошенко и Сергея Таруту, которые после обнародования списков стали открыто очевидными союзниками.
«Недавно также была обнародована социология предпочтений украинцев, где звучали фамилии наиболее вероятных премьер-министров. Господин Юрий Бойко на первой позиции, Тимошенко — на второй. Почему такая расстановка сил? Потому что это продолжение президентской кампании, они разделили бронзу», — говорит Решмедилова.
Также аналитик отметила, что наличие в обнародованных списках спортсменов, певцов, танцоров и других — это наличие известных лиц и такие люди нужны, так как знакомые персоналии успокаивают и вызывают больше доверия у избирателей.
Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Киеве состоялся предвыборный съезд политической партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Во время съезда украинцам представили часть списка партии на внеочередные парламентские выборы.
Кроме этого, на съезде партии «Слуга народа» были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных округах. Также глава партии Дмитрий Разумков заявил, что анализ претендентов продлится до 8 июля.
«Мы проведем постпраймериз, которые дадут нам возможность изучить всех кандидатов. Если в отношении кого будет найден серьезный негатив, если кто-то окажется недостойным представлять партию «Слуга народа» в Верховной Раде, мы его обязательно уберем. Закон позволяет нам это сделать до 8 июля. Мы хотим получить качественный список», — сказал политик.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр
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