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СБУ: Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в Молдову

10.06.2019 14:30
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Сотрудники Службы безопасности Украины на украинско-молдавской границе усилили контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ,

В ведомстве отметили:

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, в настоящее время усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины по радикально настроенных граждан Российской Федерации».

Так, в украинской спецслужбе уточнили, что оперативно отслеживают сложившуюся в Республике Молдова внутреполитическую ситуацию. В СБУ подчеркнули:

«В рамках партнерских отношений СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Молдова, граница, СБУ
 
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