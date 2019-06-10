Стрелков гневно пообещал «повесить Болотина»

10.06.2019 15:20

Экс- командир подразделений НВФ Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети заявил о том, что ситуация вокруг неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области и под Новоазовском накаляется.

По его словам, там применяется 152 и 122 мм. Гиркин пишет:

«Зато новоиспеченный член Общественной палаты ДНР Александр Болотин, прошедший по квоте Пушилина, обвинил военнослужащих НМ ДНР в провокационных обстрелах позиций ВСУ и нарушении режима прекращения огня. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. Александр Болотин недоволен тем, что бойцы ДНР, которых он назвал „быдлом в погонах“, мешали ему жарить шашлыки на линии соприкосновения под Авдеевкой».

Кроме того, Стрелков добавил:

«П.С. А Болотина надо будет повесить… Пули на него жалко. Не достойно ОНО пули…»

Источник: https://donpress.com