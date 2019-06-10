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Тимошенко предложила Зеленскому коалицию в новом парламенте

10.06.2019 13:47
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Тимошенко предложила Зеленскому коалицию в новом парламенте

Как передает replyua.net, в партии «ВО «Батькивщина» прекрасно понимают, что после провальной президентской кампании Юлии Тимошенко рейтинги политсилы серьезно пошатнулись и, в первую очередь, из-за Владимира Зеленского и его «Слуги Народа».

Люди поверили в то, что несистемным молодым людям по силам отправить на свалку истории таких политиков, как Тимошенко. Тем не менее, у Юлии Владимировны не готовы мириться с поражением и хотят всеми возможными способами уцепиться за власть. 

Сетью последние две недели активно распространяется тезис о том, что Владимиру Зеленскому даже, если у него будет большинство в новой Раде лучшего премьер-министра, чем Юлия Тимошенко не найти. И вот уже сегодня на партийном съезде «ВО «Батькивщины» сама Тимошенко предложила Зеленскому создать коалицию действий.

В основу коалиционного соглашения между «Слугой Народа» и «Батькивщиной» Тимошенко предложила взять ее программу «Новый курс», который, заверила, Юлия Владимировна, писали профессионалы. Тимошенко заявила, что уже через 100 дней работы нового правительства люди должны увидеть результат. Читайте также – Кучма будет представлять инте6ресы Пинчука в администрации Зеленского.



Теги: Донбасс, парламент, коалиция, Тимошенко, Зеленский
 
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