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Украинцев заставят платить коммуналку за соседей, скандальный закон вступил в силу
В Украине кардинально изменились правила оплаты коммуналки, ведь теперь простым украинцам придется платить больше, чем «накапало» на их личных счетчиках
Об этом говорится в материале UBR
Как известно, с 1 мая вступил в силу закон о ЖКХ, которые требует устанавливать в жилых многоэтажках общедомовые счетчики воды. Однако, украинцы не в восторге от нововведений, ведь теперь им придется платить не только за личные счетчики, но и за общие потери целого дома.
Согласно новому закону, с 1 мая 2019 года вода и отопление подается только до узла коммерческого учета (общедомового счетчика воды или отопления). Все, что происходит внутри дома поставщиков услуги не интересует. То есть, с мая счетчиком коммерческого учета считается не квартирный, а общедомовой прибор учета.
Если у какого-то конкретного потребителя в квартире стоит водомер, который показывает, сколько потреблено воды конкретно в этой квартире, это не означает, что он будет платить только за ту воду, которую он использовал.
Образовавшуюся разницу между показаниями общедомового счетчика и всех квартирных счетчиков будут поровну делить на потребителей этого дома. Больше всего от «нововведений» пострадают те украинцы, у которых не установлены квартирные счетчики
До этого момента они платили за холодную/горячую воду по установленным нормам за каждого зарегистрированного жильца. Теперь же на этих украинцев могут списать всю разницу между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех квартирных счетчиков.
Идеальным вариантом в плане справедливости расчетов, является ситуация, когда все жители многоквартирного дома находятся в одинаковых условиях: все со счетчиками, или все без. Если все потребители со счетчиками, то каждому считают по его потреблению, а разницу между общедомовым счетчиком и суммой индивидуальных, делят поровну на всех.
Также из-за нового закона о ЖКХ будут применяться специальные коэффициенты для первого и последнего этажей (поскольку идет потеря тепла из-за подвала или крыши), а также для нежилого фонда (магазины, кафе, офисы и т.д.). Если счетчиков нет ни у кого, то соответственно все, что было потреблено домом, делят на всех, либо пропорционально площади, либо количеству проживающих (в зависимости от услуги).
Чтобы упростить финансовые потери, эксперты рекомендуют устанавливать домовые счетчики. Согласно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками (узлами коммерческого учета) отопления, а также горячего и холодного водоснабжения.
Установкой подобного оборудования обязаны заниматься операторы внешних инженерных сетей, с последующей уплатой потребителями взноса за установление домового счетчика.
Если раньше потребители и так имели право по желанию скинуться с соседями и приобрести домовой счетчик, но не были обязаны это делать. То после принятия скандального закона это требование обязательное к выполнению. В отдельных случаях деньги на общедомовое оборудование может выделить местная власть, но, очевидно, что всем бюджетных средств не хватит.
Стоимость прибора учета, в первую очередь, будет зависеть от модели самого счетчика и от количества квартир. Простые потребители могут сами выбрать модель, купить ее, а поставщик ее установит в доме.
«Домовой счетчик стоимостью 50 000 грн. обойдется каждому потребителю в 500 грн. в доме на 100 квартир. Но в домах с малым количеством квартир (10-15) такие расходы могут достигать 5 000 грн. и более на каждую квартиру, а при установке 3-х домовых счетчиков (на отопление, горячую и холодную воду) расходы, соответственно, надо умножать на три. Кроме затрат на установку домовых счетчиков, потребителям придется платить и взносы на их обслуживание и замену», — заявил эксперт Тарас Галайда.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, вода, отопление, коммунальные услуги
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