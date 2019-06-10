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В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии
В настоящее время по закону украинцы имеют право на пенсии в размере не ниже прожиточного минимума.
Существует и другая черта – максимальная пенсия не может быть больше, чем 10 минимальных. С 1 июля максимальные выплаты станут больше на 670 грн, а минимальные – всего на 67. Если сейчас пенсионеры получают не меньше 1497 грн, со следующего месяца выплата будет не менее 1564 грн. Если украинец получает минимальную пенсию и имеет полный стаж, то он может получить прибавку к пенсии в размере 1% от прожиточного минимума.
Единственный шанс получить высокую пенсию – это иметь высокую белую зарплату. Например, если у вас 35 лет стажа, то сейчас вы должны зарабатывать в среднем в 8 раз больше средней зарплаты. То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн до июля можно претендовать на пенсию в размере 14,9 тыс. грн, а после – 15,6 тыс. грн.
В 2019 году на пенсию смогут выйти только те, у кого к 60 годам будет 26 лет стажа, а в 63 года – от 16 до 26 лет. Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, нужно будет иметь 15 лет стажа.
При этом ежегодно указанные требования будут повышаться на 12 месяцев до тех пор, пока в 65 лет на пенсию будут выходить только те, у кого к тому моменту будет 35 лет стажа.
Источник: https://zi.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсии
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