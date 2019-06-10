В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары

10.06.2019 19:20

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что 11 июня, в Украине будет жарко. Однако в некоторых западных и северных областях вроятны дожди.

«Температура воздуха завтра днем ​​составит +30…+34 градуса, в западных областях +27…+31 градус. Такие лютые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в „сухих“ областях Украины», — написала она.

Также ожидаются при грозах ливни и шквалистое усиление ветра и град.

В западных областях грозы и дожди маловероятны.

По словам Диденко, на востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве вторник будет жарким, +30…+32 градуса, но днем возможен небольшой дождь и гроза.

«К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится. По предварительным прогнозам, вздохнуть легче можно будет 16−17 июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник», — написала синоптик.

Источник: https://donpress.com