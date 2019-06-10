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В Украине закрывают детские дома: что будет после 2020 года
С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей, вместо этого будут созданы условия, чтобы дети могли полноценно расти с родителями и только в исключительных случая — в патронатной или приемной семье. Об этом заявила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, подчеркнув, что лишь 8% детей в детдомах дети-сироты. У остальных родители есть. Это часть Нацстратегии реформирования институциональных учреждений, которую Кабмин утвердил два года назад, пишет Сегодня.
Согласно стратегии, уже через семь лет в стране должны исчезнуть все интернаты, а вместо них — появиться детские дома семейного типа и палиативно-реабилитационные центры. Сейчас же в стране действует 731 госзаведение такого типа, а в них живут почти 107 тыс. детей, у большинства из которых есть родители. По данным международной организации Hope and Homes for Children, основная причина отказов от детей — бедность семей и сложные жизненные обстоятельства, иногда — состояние здоровья ребенка или плохая учеба.
Чтобы вернуть из детдомов отказников, чиновники собираются наставить на путь истинный их родителей — помочь решить им психологические, социальные, финансовые проблемы и создать условия для совместной жизни с ребенком. По словам Супрун, в этом году детдома еще будут работать как обычно, но уже в следующем в них перестанут принимать детей. В это же время власти организуют поддержку родителям, чтобы те забрали домой своих детей. Согласно Нацстратегии, в отдельных случаях детей-отказников или сирот отдадут на попечение патронатной семье или же оставят в домах семейного типа, где будет проживать не больше 15 детей.
"Решение о введении услуг по патронату над ребенком будут принимать местные госадминистрации или исполнительные органы местных советов. Они же осуществят подбор и обучение кандидатов", — поясняет Супрун. Параллельно детям будут искать приемных родителей.
До 2023 года на месте интернатов должны открыть и особые центры.
"Там можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативную помощь. Центр также может предоставлять услуги по респису — временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью", — отмечает глава Минздрава.
И добавляет, что такая поддержка будет бесплатной, поскольку она вошла в гарантированный государством пакет услуг, за который платит Нацслужба здоровья. Саму же Стратегию собираются реализовывать за счет государственного и местного бюджетов.
В конечном итоге реформа должна привести к уменьшению числа детей в интернатах в три раза: если сегодня в них находится 1,5% детского населения страны, то в 2026 году должно быть не более 0,5%. При этом к тому времени оставшиеся маленькие украинцы должны расти в условиях, максимально приближенных к домашней обстановке: в патронатных семьях или же домах семейного типа.
"Любая семья лучше, чем интернат"
Эксперты воспринимают инициативу положительно.
"Родные люди рядом — лучшая опора детям, ведь даже самая неблагополучная семья влияет на ребенка намного благоприятнее, чем обстановка в детдомах. К тому же, многие отказываются от детей только потому, что не могут их содержать — проблема решится, если государство действительно поможет им в этом", — отмечает психолог Елена Мирошниченко.
Ее коллега Ирина Данченко соглашается:
"Муштра, аскетизм и жесткое расписание могут быть эффективны для формирования дисциплины у старших, но не должны повсеместно применяться к детям, как это происходит в отдельных детдомах. Регулярное внимание взрослого, воспитание на личном примере и обычная, а не казенная обстановка в малых семейных домах или при патронате лучше сказывается на психике детей и растит их более эмпатичными и приспособленными".
Но она добавляет, что уход от интернатов усложнит плохо развитый у нас рынок услуг по патронату.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, детский дом
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