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В ВСУ заявляют, что РФ опять готовит фейки

10.06.2019 17:00
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В ВСУ заявляют, что РФ опять готовит фейки

Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Facebook, передает УНН.

"После инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского активизировались действия российских подразделений информационных операций, направленных на дестабилизацию ситуации в Вооруженных силах Украины, дискредитацию руководящего состава Вооруженных сил, дезинформацию общества: украинского, русского и мирового сообщества", - указали в Сухопутных войсках.

Как сообщается, все эти действия организуются по одному сценарию: "на открытых площадках социальной журналистики, подконтрольных главному разведывательному управлению Генерального штаба Российской Федерации (которые не имеют даже механизма предварительной модерации) размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в социальных сетях". "В зависимости от развития ситуации эти материалы могут подхватываться популярными СМИ с высоким уровнем доверия и значительным представительством в мире (например телевизионными каналами Russia Today и "Спутник")", - сказано в сообщении.

"К сожалению, некоторые подобные материалы подхватываются тенденциозными украинскими СМИ, что является особенно опасным сегодня, в условиях жесткой политической борьбы накануне парламентских выборов. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины призывает проверять всю информацию, не распространять российские фейки и не поддаваться на провокации", - отметили в СВ ВСУ.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, фейк
 
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