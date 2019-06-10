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Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу

10.06.2019 20:48
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Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу

Шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» сегодня, 10 июня, перекрыли трассу Львов — Рава-Русская и объявили о начале забастовки в качестве знака протеста против невыплаты зарплаты. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. 

«Глава первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Межиричанская» ГП «Львовуголь» Василий Лесняк проинформировал о продолжении акции протеста с требованиями вернуть заработанные средства. Горнякам сегодня пришлось прибегнуть к радикальным действиям, так как власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли — перекрывали трассу международного значения Львов — Рава-Русская», — сказано в его сообщении.

Также Волынец пожаловался, что это событие привлекло внимание только прессы: ни представители власти, ни администрации предприятий к шахтерам выйти не удосужились. Тем временем, на сегодняшний день задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» превышает 280 млн. гривен.



Теги: Донбасс, шахтер , Львов, забастовка, Зеленский
 
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