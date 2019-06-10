Выборы в Раду: Партия «Оппозиционный блок» опубликовала список кандидатов

10.06.2019 16:35

По результатам проведенного форума, партия «Оппозиционный блок» представила команду, с которой идет на парламентские выборы, передает РБК-Украина.

Среди кандидатов, представляющих данную политическую силу: