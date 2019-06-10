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Запасов воды хватит на сутки: стали известны новые подробности экологической катастрофы, которая угрожает Белой Церкви

10.06.2019 11:45
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Запасов воды хватит на сутки: стали известны новые подробности экологической катастрофы, которая угрожает Белой Церкви

В связи с падением в городе Белая Церковь в Киевской области автомобиля с ядом, было прекращено водоснабжение, а имеющихся запасов воды хватит только на одни сутки. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГСЧС.

«В соответствии с имеющейся информацией на 7:00 10 июня водоснабжение городе Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В городе Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок)», - подчеркнули в ведомстве.

Как уже вчера сообщалось, вчера, 9 июня, в селе Збаржевка Винницкой области при транспортировке в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами. Это привело к гибели рыбы и всех обитателей водоемов. Местным жителям запрещен купаться в водоемах, а вечером 9 июня была прекращена подача воды в Белую Церковь.



Теги: Донбасс, вода, катастрофа, экология, запас
 
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