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Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов

10.06.2019 18:45
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Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов

Президент Владимир Зеленский намерен уволить 13 председателей ОГА и сразу же согласовать с Кабмином кандидатуры новых губернаторов.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственный источник в АП.

Согласно полученной информации, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

«Кандидатуры новых еще обсуждают», — сказал источник.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, губернатор, увольнение, Зеленский
 
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