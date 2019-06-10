- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- Зеленский планирует уволить с занимаемых должностей 13 губернаторов18:45
- Гриценко и партия Саакашвили будут идти на выборы отдельно18:14
Зеленский разразился внезапным заявлением о России
Президент Украины Владимир Зеленский привлек к себе внимание новым заявлением
Журналист, главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал об изменении риторики в отношении Донбасса со стороны новых властей, передает Страна.ua
Он отметил, что Зеленский, реагируя на обострение на линии фронта заявил, что, мол, это «Россия теряет контроль над своими наёмниками».
«Свиноферма по этому поводу уже визжит, что называть военных ДНР и ЛНР иначе как «российскими войсками» — зрада. Понятно, что оба термина — ложь. Но термин, используемый Зеленским, всё-таки уже менее манипулятивен. Общеизвестно (всем, включая свиноферму), что примерно 95% военнослужащих армий ДНР и ЛНР — жители Донбасса и граждане (бывшие) Украины. И хотя мы понимаем, что вооружённые силы ДНР и ЛНР находятся под жёстким контролем России, их ну никак нельзя называть «российскими войсками» — с тем же успехом ВСУ можно назвать «американскими войсками», но мы же этого не делаем»», — считает Ткачев.
По его мнению, до наиболее корректных терминов вроде «пророссийские вооружённые группы», «пророссийские сепаратисты» и т.п., которые, кстати, используются везде, кроме Украины и России, конечно, Зеленскому и его команде далеко.
Ко всему прочему, журналист заметил, что пресс-секретарь Зеленского сказала, что, украинские военные иногда обстреливают школы и больницы. Без корректирующих вставок и лжи не обошлось. Она добавила, что происходит это лишь тогда, когда из школ и больниц стреляют сепаратисты:
«Тогда как на самом деле, конечно, мы можем привести массу примеров ситуаций, когда прилетало по школам и больницам, где никаких «боевиков» не было и близко. Я, к слову, думаю, что большинство таких попаданий не являются преднамеренными и объясняются качеством украинской артиллерии, боеприпасов и уровнем подготовки артиллеристов», — отметил журналист.
Он нашел в таких заявлениях небольшой позитив. Так, по его мнению, уже сам факт признания того, что такие обстрелы имеют место — большой прогресс по сравнению с риторикой эпохи Порошенко.
«Ещё раз убеждаюсь: хотя Зеленский, конечно, нам не бро, заменив им Порошенко, мы поступили правильно», — подытожил Юрий Ткачев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Зеленский
- «Это война не за Донбасс, а за Украину!»
- Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Артеменко
- Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- Разрыв дипломатических отношений с Россией: чем это грозит Украине
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- «Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО11:46
- Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины 11:30
- Война на Донбассе: боевики всё чаще применяют запрещенную артиллерию и минометы10:30
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Зеленский подготовил Порошенко особый подарок: Мы сделаем это вместе21:40
- «Цена продолжает расти»: Эксперт сообщил, сколько стоит оформление паспорта «ЛДНР» в ОРДЛО21:18
- Визит Зеленского не помог: во Львовской области бастующие шахтеры перекрыли автотрассу20:48
- Раскрыты фамилии претендентов на пост премьера: «списки говорят о многом»20:30
- В 60 лет половина украинцев не будут получать пенсии20:16
- Сотрудникам горловского «Стирола» выдали зарплату за 2 месяца: люди в шоке от суммы20:00
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»19:41
- В Гидрометцентре рассказали, когда украинцам ждать спада жары19:20
- 10 полезных трюков, чтобы в холодильнике хорошо пахло22:42
- Назван способ легко и быстро просыпаться по утрам22:17
- Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник18:30
- Ученые придумали дешевый способ избавления от лысины15:30
- Названы последствия регулярного употребления кофе14:48
- Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару11:00
- Планеты будут крайне непредсказуемыми: гороскоп с 10 по 16 июня09:18
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали