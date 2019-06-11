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Зеленский снова отменил указы Порошенко
11.06.2019 17:20
Вчера, 10 июня, президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Порошенко.
Об этом сообщается на сайте президента, передает "Диалог.UA".
24 мая, президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Петра Порошенко. В частности, указами № 358 и № 359 он отменил указы Порошенко № 217 и № 218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова. Также Зеленский издал указ № 357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия.
Теги: Украина, Донбасс, конкурс, указ, отмена, Порошенко, соцсети, Зеленский
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